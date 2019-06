Même yeux, même sourire, même passion. Jess, karatéka de 20 ans, et son entraîneur, Massimo, partagent beaucoup plus que le karaté. Ils portent le même nom : Rosiello. Normal puisqu’ils sont père et fils. Originaire de Marcinelle, Jess travaille de 15 à 20 h par semaine pour atteindre le plus haut niveau en karaté combat (-67 kg). Chaque jour, excepté le dimanche, il met les pieds dans le club créé par ses parents, Massimo et Mirabell : le Wakai team à Couillet, près de Charleroi. C’est sa deuxième maison.

"Il nous voyait toujours en kimono, moi et sa maman", se souvient avec joie le père de famille. "Il venait à l’entraînement avec nous quand il était tout petit. Il nous regardait et imitait nos gestes. Il s’est lancé tout seul. On ne l’a pas poussé à faire du karaté."

(...)