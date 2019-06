Apaisée dans ses relations avec sa fédération, la judoka liégeoise symbolise l’ambition et la détermination d’un Team Belgium qui veut se nourrir de nouvelles médailles à Minsk, dans la foulée d’une saison 2018 exceptionnelle. Rencontre avec l’une des leaders de notre équipe aux Jeux européens…



À l’instar d’un autre judoka, Toma Nikiforov, et de la gymnaste Nina Derwael, Charline Van Snick est l’un des grands noms de la délégation belge à Minsk. En 2015, à Bakou, lors de la première édition des Jeux européens, la Liégeoise avait raflé la médaille d’or et son premier titre continental, faisant d’une pierre deux coups. "Un très bon souvenir !" sourit-elle. "C’était une très belle journée, il y avait une super ambiance, et je vais essayer de me remémorer toutes ces sensations, de me servir de cette énergie positive pour monter sur le tatami."

(...)