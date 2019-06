Pour la 30e édition des Universiades, le petit frère des Jeux olympiques (organisé par la Fisu et non le CIO) donne rendez-vous aux meilleurs sportifs universitaires de la planète à Naples, deux ans après Taipei, quatre après Gwanjgu. Un retour en Europe (après Belgrade 2009 et Kazan 2013) dû au désistement de Brazilia.

