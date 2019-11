Ce dimanche, une icône du sport belge fêtera ses 50 ans. C’est en effet le 17 novembre 1969 qu’est né Jean-Michel Saive. "Jean-Mi" pour le commun des mortels. Un phénomène qui, en devenant numéro 1 mondial au nez et à la barbe des meilleurs Européens et de l’armada asiatique, en décrochant un titre de champion d’Europe et un de vice-champion du monde, tout en participant à sept olympiades, a fait sortir le tennis de table de sa confidentialité en Belgique. Un athlète qui a fait vibrer toute la Belgique quand les exploits de notre équipe nationale et de son club de La Villette Charleroi avaient les honneurs des chaînes de télévision tout en remplissant les salles. Un enfant, puis un homme qui a rendu fière sa maman, Jeannine Lonay qui, en toute simplicité et avec beaucoup de gentillesse, a pris le temps autour d’un café et de quelques biscuits de nous raconter l’histoire de Jean-Mi.

Jeannine, pouvez-vous nous expliquer quand et comment Jean-Michel a commencé le tennis de table ?

(...)