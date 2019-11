Le rendez-vous est pris à la Brasserie Le Villance à Auderghem où Jean-Michel Saive avait ses habitudes quand il jouait au Logis. "Ce sera plus facile pour moi car j’ai une réunion à midi dans le centre de Bruxelles pour le Trophée national du Mérite sportif et puis je dois me rendre à Wavre pour rencontrer un sponsor."

Retraité du ping international depuis 2015 et de manière définitive depuis mai 2019, l’ancien numéro 1 mondial n’arrête pas de courir. Mais il a trouvé le temps de s’installer autour d’un bon dessert concocté par l’atelier Fondants la Bouche pour parler du cap de ses 50 ans.

Jean-Michel Saive, comment vous sentez-vous à quelques jours de fêter votre demi-siècle d’existence ce dimanche 17 novembre ?

(...)