Hockey Tout reste à décider entre le Léo et le Beerschot avant la finale retour Jean-François Jourdain

Le Beerschot a égalisé à dix secondes de la fin du match, malgré un gros déficit sur pc.



Longtemps, on a cru que le Léo allait l’emporter somme toute assez facilement. Mis à part un début de match un peu hésitant et un stroke concédé après cinq minutes pour une intervention fautive sur Carson, et un tir de Duvekot au quart d’heure, Romain Henet n’avait jamais été menacé. Le Léo avait davantage la balle et avait forcé six pc contre zéro, mais un seul était rentré, le deuxième. Mais un match de hockey dure 70 minutes (en tout cas, selon le format belge) et ce diable de Nick Catlin se chargea de le rappeler au Léo alors qu’il restait précisément dix secondes à jouer.



(...)