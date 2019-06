À mi-parcours de son long chemin en Pro League, la Belgique donne le la avec 5 victoires et deux matchs nuls, et plus de quatre buts marqués par match. Meilleure attaque alors que personne n’a disputé moins de rencontres qu’elle, et meilleure défense de surcroît. Tout baigne donc. Pourtant, la deuxième période contre l’Angleterre n’a pas été folichonne : menant 4-0, les Lions ont été remontés à 4-2. "Mais pour moi, le verre est plus qu’à moitié plein", corrige Tom Boon, notre serial buteur encore au canon jeudi dernier (sans compter un tir sur le montant dans une position acrobatique). "On a juste de la peine à enfoncer le clou quand on mène beaucoup. On n’a tout de même jamais été mis en difficulté. L’Angleterre a terminé quatrième de la dernière Coupe du monde, et sur les cinq mi-temps que nous avions disputé avant celle-là nous avions un total de 14 buts à 0. C’est souvent le cas quand une équipe est menée largement, elle a un sursaut d’orgueil."

