Les Red Lions ont achevé leur tour du monde en 16 jours par une victoire éclatante sur les terres de l’un de ses deux plus grands rivaux : l’Australie. Battre l’Australie à Melbourne en pleine canicule (39 degrés) après avoir bourlingué des dizaines d’heures dans l’avion n’est pas une performance anodine. Vu leur statut de n° 1 mondiaux, il ne convient plus de parler d’exploit, mais on s’en est rapproché.

