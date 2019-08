Robin Geens préface la finale face à l'Espagne.

1. “Il faut rester humbles et sérieux”

“Comme je ne cesse de le répéter à mes joueurs, il est hors de question de sous-estimer l’adversaire. Ce n’est pas parce qu’on a battu l’Espagne 5-0 en poules que l’on va vers un match facile. On se souvient de ce qui est arrivé il y a deux ans à Amstelveen. On avait aussi battu les Pays-Bas 0-5 en poules. On connaît la suite.”