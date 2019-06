Les Red Panthers ont quitté Krefeld la tête basse, avec un goût amer. Cette défaite 2-1 passe d’autant plus mal qu’elle est lourde de conséquences. Les Belges peuvent dire adieu au Final Four, même si, mathématiquement, elles peuvent s’accrocher à une infime chance. Elles devront signer trois victoires, face à la Nouvelle-Zélande, à l’Australie et à l’Argentine, et elles devront aussi espérer deux faux pas des Allemandes.

