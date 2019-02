L’an dernier, ils étaient trois. Et encore, deux et demi, puisque le coach Shane McLeod avait dû partager son titre avec son collègue italo-argento-hollandais Max Caldas. Ce n’était déjà pas mal. Cette fois, ils sont quatre. Aux confirmations que sont Vincent Vanasch (meilleur gardien de but du monde pour la deuxième fois) et Arthur Van Doren (meilleur joueur de champ, également pour la deuxième fois de suite) se sont ajoutés Shane McLeod, meilleur coach du monde, cette fois sans ex aequo, et le petit nouveau Arthur De Sloover, étoile montante de l’année (cf. notre portrait en page 2).

(...)