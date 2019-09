Le mercato a tenu toutes ses promesses. Les douze clubs de Division Honneur ont bataillé férocement pour attirer les plus fines lames du hockey belge et international. Soixante et un joueurs ont quitté leur club alors que cinquante-trois ont paraphé un contrat dans un autre matricule. Parmi tous ces mouvements, nous avons recensé les cinq plus gros transferts.





Le Braxgata a attiré trois bons éléments avec Alex Casasayas, le jeune ambitieux Nelson Onana et surtout la légende Bob De Voogd. Le Néerlandais vient directement d’Eindhoven où il portait le maillot d’Oranje Rood.(...)