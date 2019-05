L’entraîneur de l’équipe nationale utilise la Pro League pour préparer au mieux les championnats d’Europe.

Il est toujours là. Toujours discret. Au bord des terrains de Division d’Honneur, Shane McLeod scrute les moindres faits et gestes de ses Red Lions et des joueurs qui sont susceptibles de rejoindre sa grande famille. Alors que le Léopold et le Beerschot préparent leur affrontement final de dimanche, le cap symbolique des 100 jours avant le coup d’envoi des Championnats d’Europe sera franchi. Entre joueurs démobilisés à cause d’une élimination précoce et joueurs en pleine bourre en Belgique ou aux Pays-Bas, chaque Lion vit des émotions contrastées. Le sélectionneur des Red Lions, quant à lui, attend la fin des championnats nationaux.

(...)