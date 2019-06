Julien Rysman utilise la médecine et la technologie pour pousser chaque Red le plus loin possible.

Lors du stage à Cape Town en janvier 2017, les Red Lions avaient accueilli un nouvel ostéopathe très enthousiaste. Deux ans et demi plus tard, Julien Rysman est encore plus heureux de vivre une expérience professionnelle unique.

"Je suis le plus heureux du monde, lance l’ange gardien des Lions. "Je m’occupe d’athlètes qui sont les meilleurs du monde avec un staff aussi pro qu’humain. Nous possédons presque l’équivalent de deux équipes de très haut niveau. Je bosse avec des gars motivés. Nous formons une grande famille, mais une famille qui s’entend bien. L’enthousiasme est omniprésent, mais nous restons lucides. Tous nos échanges sont basés sur la confiance. Ils m’écoutent même si parfois ils ont du mal à freiner le rythme. Simon Gougnard tournait comme un lion en cage lors des 4 semaines de convalescence. Je l’entraînais en individuel sur le terrain à côté des autres pour qu’il reste dans le groupe."

(...)