Grâce à la victoire face à l’Angleterre, les Red Lions sont déjà qualifiés pour les demi-finales des championnats d’Europe à Anvers, avant même de disputer leur 3e et dernier match de la phase de poule. Face aux deux adversaires les plus coriaces de la poule A, les champions du monde ont marqué 7 buts et encaissé… aucun. Ils ont toujours contrôlé le jeu.

Dimanche, face aux Anglais, ils ont fait la différence sur pc. Sur les trois penalty corners, ils en ont planté deux grâce au coup de patte d’Alexander Hendrickx. Il a d’abord offert un rebond de pc à Boon à la 15e minute avant de faire tout le boulot tout seul d’un sleep direct à la 49e. Sur le 2e pc, il n’était pas sur le terrain. "On bosse tellement la phase en équipe que le mérite en revient à tout le monde", précise le n° 16.

(...)