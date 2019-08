Notre consultant revient sur la bonne prestation des Red Lions, vainqueurs 5-0 de l'Espagne dans le match d'ouverture de l'Euro.





1. L’amplitude du score est importante .

La première chose à retenir de ce match, c’est l’amplitude du score. On a joué tout en contrôle avec d’excellentes reconversions défensives. On attaque en nombre mais on défend en nombre aussi et tout le monde revient en cas de perte de balle.

(...)