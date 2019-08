Struijk a apporté un point qui lance idéalement le tournoi des Reds.

Les plus anciennes de l’équipe se souviennent des tôles que les Belges prenaient face aux n°1 mondiales néerlandaises. Jamais, les Red Panthers n’avaient pris un point face aux Pays-Bas lors d’un grand tournoi.

Elles ont réparé cet oubli avec brio. Au terme d’un match à deux visages, les protégées de Niels Thijssen ont méritoirement forcé un partage (1-1). "Oui, je pense que le score est logique", avoue la buteuse belge du jour, Michelle Struijk. Sur une suite de pc, la milieu a repris rageusement la balle pour tromper Veenendaal. "Mon but ? C’est un réflexe. Je me place là car je pense que la balle peut venir. Ensuite, je ne me pose pas de question. Je vise le coin."

