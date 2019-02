Bob de Voogd, l'un des piliers de la sélection néerlandaise de ces dernières années, découvrira la Belgique dès septembre.

Le Braxgata, qui vit une saison compliquée, devra se battre pour accrocher la 4e place de son groupe. Avec 10 points en 9 rencontres, les Boomois n'ont souvent pas été en réussite. Les pontes du club préparent déjà activement le championnat 2019-2020. Erik Gysels a frappé un très grand coup en faisant signer un international néerlandais et non des moindres, Bob de Voogd. Le Brax avait déjà réalisé une opération similaire avec Ronald Brouwer.

La star oranje fêtera ses 31 ans en septembre prochain. Faisant partie de la sélection lors de la dernière Coupe du monde, il possède une expérience exceptionnelle. En club, il a remporté trois titres consécutifs avec Oranje Zwart en 2014, 2015 et 2016. "Pour moi, gagner trois titres consécutifs avait une saveur particulière", confie l'attaquant qui a pris part à de nombreuses campagnes en EHL dont celle du titre en 2015. Avec l'équipe nationale, Bob de Voogd a passé autour du cou quatre médailles : l'or aux championnats d'Europe en 2015 et 2017 à Amstelveen et l'argent aux Jeux olympiques de 2012 et au Champions Trophy en 2012 également.

Historiquement, les Pays-Bas incarnent le mieux l'ADN du hockey. Le pays est structuré de telle manière que tous les jeunes vivent près d'un club. "Le hockey, c'est notre sport d'équipe national où nous sommes les plus performants. Chaque ville possède un ou plusieurs clubs. A côté du hockey, on retrouve le football, le tennis, la natation, le patinage et le cyclisme. Si le football est le sport-roi, le hockey est accessible à tout le monde. Notre championnat est très relevé et attire de nombreuses stars étrangères."

