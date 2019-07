Sous l’impulsion d’Adam Commens, les Red Lions débarquaient avec ambition sur les championnats d’Europe en 2009 à Amsterdam. Un an après les Jeux olympiques de Pékin, les Reds avaient un nouveau statut.



"Nous avions plus de supporters et de journalistes pour nous suivre", se souvient Thomas Briels qui disputait son 2e Euro.

Le refrain restait pourtant le même. Les Belges devaient chercher une grosse performance contre les Allemands ou les Anglais pour se hisser en demi-finale. La courte défaite contre la Mannschaft les obligeait à battre les Anglais.



(...)