Le coq chantait déjà quand William Ghislain a rejoint son lit. La fête du titre en EHL a été mémorable au Watducks. L’attaquant, qui a reçu le prix de "Talent of the year", a quitté la drève d’Argenteuil vers 5 h 30. "Oui, on a bien fêté ça. Je n’ai jamais connu une telle fiesta", confiait-il la voix encore enrouée en milieu d’après-midi. "Dans le groupe, on n’en revient toujours pas. Il faudra bien une semaine pour s’en remettre.(...)