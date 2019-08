L’impatience est à son comble au moment de donner le coup d’envoi du 17e championnat d’Europe de hockey. Une compétition qu’une équipe belge n’a encore jamais remportée, mais on disait exactement la même chose de la Coupe du monde il y a huit mois, et on sait ce qui est arrivé depuis.

Cela dit, être champion du monde en titre n’est pas un argument décisif pour devenir champion d’Europe.