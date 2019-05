Deux surprises sont venues émailler dimanche les quarts de finale retour de l'Audi Hockey League.

Malgré leur avantage créé à l'aller, La Gantoise et le Racing se sont en effet faits éliminer à domicile, tandis que le Waterloo Ducks a manqué de peu de réussir sa remontée face au Dragons. Le dernier carré des playoffs du championnat messieurs de Belgique verra donc l'Herakles accueillir le Beerschot et le Dragons recevoir le Léopold pour des demi-finales aller le mercredi 1er mai. Les manches retour se dérouleront quatre jours plus tard le dimanche 5 mai.