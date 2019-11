La Fédération internationale a annoncé vendredi que l’Inde assurera l’organisation du 15e Mondial masculin en janvier 2023 tandis que l’Espagne et les Pays-Bas accueilleront la compétition féminine dans une organisation conjointe en juillet 2022. La Malaisie et la Belgique, que d’aucuns présentaient comme favorites, étaient aussi candidates pour organiser l’épreuve masculine et sont donc logiquement déçues, d’autant que l’Inde avait déjà obtenu la dernière édition, en janvier 2019, lors du sacre de nos Red Lions.

