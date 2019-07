L’accouchement fut long et laborieux, mais Tom Boon a fini par signer son contrat au Léopold. Après des mois de négociations, le Racing, le Léopold et l’agent marketing de Tom Boon ont trouvé un terrain d’entente. L’attaquant des Red Lions portera le maillot rouge et blanc durant les 5 prochaines saisons.

Enlisé, le dossier a trouvé une issue favorable grâce à la bonne volonté de Nicolas Dupont qui, pressenti pour jouer un grand rôle dans la reconstruction du Racing, a débloqué la situation jeudi soir.



(...)