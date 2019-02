Les Red Panthers ont décroché un succès remarquable face à l'Australie.

Après la rencontre, les Belges savouraient.

A commencer par Barbara Nelen. La joueuse du match se félicitait de l’agressivité de l’équipe. 'Il y a eu beaucoup de travail individuel et chacune s’est battue, notamment défensivement. Nos pc étaient là, les détails étaient là. On a fait en sorte que les Australiennes n’aient pas d’option pour développer leur jeu. Garder la balle contre les 3e mondiales, c’est fort. On a vraiment bien progressé ; qui s’attendait à ce qu’on vienne chercher 6 points ici ?'.