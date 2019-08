A Wilrijk, les Red Panthers défendront leur magnifique médaille d’argent remportée lors des championnats d’Europe en 2017 à Amstelveen. Ambre Ballenghien ne faisait pas partie de cette odyssée en terre oranje. Il y a deux ans, elle n’avait pas encore fêté ses 17 ans.

Le 29 mars 2019, à la 3e minute de jeu, l’attaquante effectuait ses premiers pas dans un tournoi international officiel. Elle étalait déjà une partie de son talent offensif pour provoquer un partage (1-1) à Lancaster. Elle poussait son audace jusqu’à prendre à son compte deux shoot out. Un peu gourmande, elle ne les transformait pas. Une semaine plus tard, elle inscrivait son premier but sous le maillot des Red Panthers dans son jardin d’Uccle Sport. Ce jour-là, les Reds battaient nettement les Chinoises (4-1).