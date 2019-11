Adam Commens et Serge Pilet n’auront pas peur de virer Niels Thijssen, mais cette option n’est pas privilégiée pour le moment.

Les Red Panthers ont encore les yeux rougis par l’échec de Changzhou, mais les premières émotions se dissipent tout doucement. L’état major de l’ARBH, dirigé par le duo Adam Commens-Serge Pilet, passera les troupes en revue jusqu’à la semaine prochaine. En sport, le premier fusible qui saute est connu. L’entraîneur est souvent le bouc-émissaire. Son limogeage efface un échec et provoque un électro choc destiné à réveiller tout le monde. En 2015, Pascal Kina avait été sacrifié à cause d’un échec similaire à Brasschaat.

Faut-il virer Niels Thijssen pour relancer la mécanique des Reds ? Le Néerlandais vient de manquer ses deux principaux objectifs de 2019 : la qualification olympique et une présence en demi-finale des championnats d’Europe. De plus, les Panthers stagnent au ranking mondial. Depuis son arrivée en 2017, elles restent bloquées devant la porte du Top 10. Enfin, Niels Thijssen véhicule cette image de gentil grand frère tout doux alors que les Panthers ont besoin d’un dirigeant qui ose taper du poing sur la table.

Avec sincérité, le High Performance Manager, Adam Commens, n’écarte pas l’éventualité de présenter un C4 au T1, mais il analyse d’abord toutes les données. « Nous sommes amèrement déçus par cet échec en Chine », confie l’Australien. « Après chaque tournoi, nous procédons à une analyse minutieuse de la situation. Les performances n’ont pas manqué lors des 2 dernières années. » Le titre de vice-championnes d’Europe ou la 5e place en Pro League avec des succès contre l’Australie, la Grande-Bretagne ou la Nouvelle-Zélande voire la présence en cross-over lors de la Coupe du monde illustrent l’irrégularité de ce noyau qui a sombré lors de l’Euro 2019 et de l’Olympic Qualifier. « Ces résultats et le processus qu’ils cachent me donnent confiance. Niels avance dans la bonne direction. »