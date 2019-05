Lors de ce Belgian Knockout, qui commence ce jeudi au golf de Rinkven, il sera au four et au moulin et cumulera les fonctions et de joueur et d’organisateur. Créateur du tournoi, Thomas Pieters s’efforcera, bien sûr, de se concentrer sur son jeu. Mais, en maître de cérémonie, il aura l’œil, aussi, sur les coulisses. "Il n’est pas simple de mettre sur pied un événement de ce genre. Mais je crois qu’il est important pour la Belgique d’être l’hôte d’une manche de l’European Tour. Nous avons la chance d’avoir, toute l’année, (...)