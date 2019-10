Théâtre de la dernière Ryder Cup, le parcours parisien retrouve les feux de la rampe. Mais les données ont bien changé depuis un an.

L’Open de France se dispute, de jeudi à dimanche, sur le parcours du Golf National qui avait accueilli, voici un peu plus d’un an, la Ryder Cup. Ces dernières années, le tournoi - griffé Rolex Serie - se déroulait traditionnellement fin juin et était doté d’un prize money de 7 millions de dollars qui faisait courir tous les plus grands champions. Mais le départ du sponsor principal (la société chinoise HNA) a bouleversé les données. Faute de pouvoir offrir désormais les budgets nécessaires, l’Open de France a donc été déclassé par l’European Tour et déplacé, manu militari, au mois d’octobre! L’affaire a fait grand bruit dans les coulisses du golf français où nombre d’observateurs estiment que, pour services rendus lors de la Ryder Cup, les pontes du golf européen auraient pu se montrer plus conciliants. Mais, dans le monde du swing professionnel, l’argent fait visiblement plus que jamais la loi !

(...)