À en croire les prévisions climatiques, il fera grand vent, ce dimanche, sur l’Irlande du Nord. Et le links du Royal Portrush (par 71) deviendra plus diabolique que jamais pour le dernier tour du 148e British Open. C’est dire si on peut s’attendre à des exploits, des drames et d’improbables renversements de situation. Même les organisateurs sont perplexes et envisagent d’avancer les départs avec des positions de drapeaux plus faciles pour ne pas compliquer le jeu !

(...)