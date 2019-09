C’est presque devenu un marronnier", avertit Björn-Olav Dozo, directeur du Liège Game Lab. Vendredi 27 septembre à minuit, les fans du jeu de simulation de football FIFA pourront se jeter sur le nouvel opus de la saga éditée par EA Sports, filiale du géant de l’industrie vidéoludique Electronic Arts (EA). Produit culturel le plus vendu dans le monde en 2018, avec 24 millions d’exemplaires écoulés, FIFA 20 devrait cette année encore attirer un large public. Car acheter FIFA est devenu un véritable rituel. La preuve, Paul Douard, rédacteur en chef du pure player français Vice écrivait en 2016 : "Ce jeudi marque la sortie de FIFA 17. Et comme un idiot, je vais l’acheter - sans même y réfléchir une seule seconde". Comment un éditeur de jeu vidéo arrive-t-il à nous faire débourser chaque année entre 69€ (pour la version standard) et 100€ (pour la version ultime) ?

(...)