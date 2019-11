Les femmes sont-elles assez représentées dans les conseils d’administration sportifs, à la tête des fédérations ou dans les médias ? On met fin à ce suspense insoutenable, la réponse est non. Seules 7 % d’entre elles sont présidentes de fédés olympiques (voir chiffre) tandis que leur taux de représentation au sein des CA est de 23 %, selon une étude menée par le Conseil de l’Europe. Côté médias, c’est pire, avec seulement 6 % de présence féminine dans les pages des quotidiens de la Fédération Wallonie-Bruxelles, d’après l’AJP. Ces chiffres problématiques s’étendent à d’autres cadres, comme le coaching et le corps arbitral. Une situation qui a poussé des membres du CA du Comité olympique belge (COIB) à prendre les devants en montant une task force afin de trouver un maximum de solutions pour remédier à tout cela.

Parmi eux, on retrouve Dominique Monami, ancienne membre du top 10 WTA. Inspirées par un congrès ayant pour titre Leadership for women, la Verviétoise et l’ancienne rameuse Gwenda Stevens décident d’agir.

(...)