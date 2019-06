La prophétie malheureuse de Delfine Persoon s’est donc concrétisée, ce samedi soir au Madison Square Garden de New York, où la boxeuse belge de 34 ans a tout mis en œuvre pour repartir avec les quatre grandes ceintures mondiales de la catégorie des légers. "Il me faudra gagner avant la limite car je crains ne pas pouvoir l’emporter aux points et de pâtir d’un jugement subjectif" , avait annoncé la championne WBC en titre.

(...)