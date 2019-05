Autres sports Ces produits qu'adorent les sportifs: effet réel ou placebo ? G. Co.

Jus de cornichon, chewing-gum énergisant, gestes répétés de façon superstitieuse, chaque sportif a ses petits trucs pour se préparer avant son effort physique.



Australian Open, huitième de finale, 20 janvier 2019, Frances Tiafoe, jeune joueur de 21 ans, vient à bout du Bulgare Grigor Dimitrov après plus de 3h30 de match sous la chaleur suffocante de Melbourne. Score final : 7-5, 7-6 (6), 6-7 (1), 7-5. Et pourtant l'étoile montante du tennis américain commençait sérieusement à fatiguer face à l'ogre bulgare. "J'avais fait le break, mais je commençais à sentir mon corps", raconte-il au micro de la BBC après la rencontre. C'est alors qu'il décide de sortir sa botte secrète. "J'ai essayé de rester en vie. J'ai bu du jus de cornichons comme on boirait une grenadine, juste pour voir ce que ça donnait."



Et il ne serait pas le seul parmi les sportifs de haut niveau à se prendre un shot de saumure, un mélange de vinaigre, de sel et d'eau, la substance dans laquelle les cornichons marinent dans leur bocal. Dès le lendemain de la victoire de Tiafoe, un autre grand talent du tennis, Daniil Medvedev a également pris le temps d'absorber une dose de ce nouvel antidote pendant son match face à Novak Djokovic, avec moins de réussite pour le Russe que l'Américain néanmoins.



(...)