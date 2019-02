Matthias, Anversois de 21 ans, en sera à sa deuxième participation au rendez-vous parisien.

À 21 ans, Matthias Casse en sera, ce dimanche, à sa deuxième participation au Tournoi de Paris. L’an dernier, l’Anversois s’était incliné au deuxième tour, face au Canadien Valois-Fortier, qu’il avait honnêtement estimé plus fort que lui.

Depuis lors, beaucoup de sueur a coulé sur les tatamis. "Et je suis bien plus fort qu’il y a un an !", sourit Matthias qui a, il est vrai, décroché trois fois l’argent, terminé deux fois cinquième, avant de participer au Masters. "Mais attention : j’ai beau me sentir fort, les autres le sont aussi. En -81 kg, nous sommes une vingtaine à pouvoir revendiquer la victoire ou un titre et la vérité d’un jour n’est pas souvent celle du lendemain. Tout dépend de la forme du jour ! Alors, disons simplement que je me sens bien après une mini-trêve hivernale où je me suis bien entraîné et où j’ai testé des trucs, que je ne révélerai pas. J’en garde la surprise pour mes adversaires."

