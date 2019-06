Plus gros rassemblement universitaire au monde, la 30e édition des Universiades se disputeront à Naples cette année du 3 au 14 juillet et comme la tradition, se présentera comme étant le petit frère de l'événement olympique que se déroule tous les quatre ans.

D'ailleurs bons nombres d'athlètes confirmés actuellement et en lice pour les Jeux Olympiques ont déjà disputé les Universiades comme Charline Van Snick ou encore Thomas Van der Plaetsen.





Une village des athlètes sur des bateaux

Deux ans après Taipei, quatre ans après Gwangju, l'événement revient en Europe, à Naples, même si, initialement, les Universitaires auraient dû prendre la direction de l'Amérique du Sud.

"La ville italienne a rattrappé le coup comme Brazilia a décidé de se retirer de l'organisation après la Coupe du monde et les Jeux de Rio", commence Cédric Baudson, chef de délégation. "Ce qui au niveau de l'organisation est un peu désorganisé puisque les athlètes seront divisés sur trois sites et non un seul village comme on le vit d'ordinaire."