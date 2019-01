Plongée au cœur de l’Insep, le centre d’entraînement de haut niveau du sport français.

Teddy Riner et Tony Yoka. On ne citera que ces deux noms. Juste parce qu’ils étaient présents dans les travées de l’Insep (Institut national du Sport, de l’expertise et de la performance) lors de notre passage à Paris.

Les noms sont aussi nombreux que ronflants. Les ruelles qui dessinent la grosse vingtaine (28) d’hectares du centre d’entraînement le plus célèbre de l’Hexagone sont bordées de pancartes. Chacune avec le visage d’un athlète en son centre.

"Ça, c’est la source de motivation", lance Enzo Guiggi, le responsable de la communication de l’Insep et notre guide du jour. "Si elles sont là, c’est pour que les jeunes aient envie de faire pareil car tous ont au moins été chercher une médaille olympique."

On y a croisé les portraits de Martin Fourcade, d’Amélie Mauresmo, de Jo Wilfried Tsonga, de Marie-José Perec, de Tony Parker, de Tony Estanguet, de David Douillet, etc. Chaque salle porte également le nom d’un grand sportif. Sur quelques mètres, on retrouve, par exemple, les salles Tony Parker, Boris Diaw et Amélie Mauresmo.

Un complexe pareil est impensable en Belgique. Pas pour autant de sports en tout cas. L’Insep dispose d’infrastructures de dernier cri pour un nombre incalculable de disciplines. Les salles d’escrime ou de tir, des sports mineurs chez nous, feraient pâlir d’envie les plus grands sportifs belges.

(...)