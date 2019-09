Les inconditionnels du Mémorial Van Damme, comme les amoureux de l’athlétisme en général, n’ont certainement pas oublié son visage. Willie Banks est un personnage, un vrai showman! Détenteur entre 1985 et 1995 du record du monde du triple saut (17,97m), dont "le goéland" Jonathan Edwards l’a dépossédé ("je lui en voulais d’avoir pris mon bébé jusqu’à ce qu’il m’envoie un adorable message!"), l’Américain, âgé aujourd’hui de 63 ans, l’a prouvé une nouvelle fois, ce mercredi, en conférence de presse où il a fait plier de rire ses héritiers Christian Taylor et Will Claye, respectivement deuxième et troisième performeurs de l’histoire.

"Être assis à côté de M. Banks, c’est juste incroyable!" lance Taylor, double champion olympique. "Quand je me suis lancé dans la discipline, je n’avais qu’un souhait, c’était faire mieux que ces fameux 17,97m. En 2011, aux Mondiaux de Daegu, je suis retombé à... 17,96m ! À 1 cm."

(...)