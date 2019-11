"Il n’est pas nécessaire de savoir marcher pour pouvoir courir."

C’est avec cette devise bien ancrée dans un coin de sa tête que le très sympathique et souriant Roger Habsch a pris, cette semaine, la direction de Dubaï pour y disputer avec dix autres de nos compatriotes les mondiaux d’athlétisme : "Cette maxime, cela représente le fait que dans la vie, on peut arriver à ce qu’on veut même en étant en chaise roulante et en n’ayant plus ses jambes. Avec de la volonté, de la persévérance et, dans mon cas, beaucoup de travail pour atteindre mes objectifs sportifs. J’ai toujours positivé sur la vie et ici j’ai la chance de pouvoir pratiquer mon sport. Il faut toujours aller de l’avant, un pied devant l’autre (rires) . Le sport, c’est une fierté par rapport à soi-même. Et le fait de passer encore un cap dans ma vie. De me dépasser. De repousser mes limites. Le sport, c’est un complément par rapport à ma vie. Il ne m’a pas permis de mieux vivre mais comme je suis un grand rêveur, il me permet de rêver."

(...)