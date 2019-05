Les forfaits de Kevin Borlée - qui va manquer sa première finale après en avoir disputé 22 consécutivement ! - et de Cynthia Bolingo ont un peu obscurci le ciel de Yokohama pour les athlètes belges. Ces deux absences pèseront inévitablement sur les prestations des Belgian Tornados et des Belgian Cheetahs, dont le but est de se qualifier par la voie la plus directe pour les championnats du monde de Doha. C’est-à-dire en se qualifiant dès ce samedi pour les finales hommes et femmes du relais 4x400 m, ou en prenant l’une des deux premières places de la finale B en cas de non-qualification.

