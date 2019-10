Katarina Johnson-Thompson, admirable, a remporté le titre mondial de l’heptathlon avec un superbe total de 6981 points.

Le stade Khalifa avait fait le plein, ce jeudi (veille du week-end au Qatar), pour la première fois depuis le début des championnats du monde de Doha. Une belle assistance pour assister à la suite du duel entre Katarina Johnson-Thompson, leader de l’heptathlon avec 96 points d’avance à l’issue de la première des deux journées, et Nafi Thiam, la championne du monde en titre. Avec trois épreuves au programme et un handicap important à boucher, notre compatriote n’avait pas le droit à l’erreur et espérer un petit coup d’éclat… à la longueur dans la mesure où son lancer du javelot était soumis aux caprices de son coude droit, blessé en juin dernier.

(...)