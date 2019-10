Il était 20 h 50, ce vendredi soir, à Doha, lorsque Nafi Thiam est montée sur le podium dressé au sein d’un stade Khalifa dont les tribunes étaient bien garnies pour le deuxième jour d’affilée. Tout sourire, la Belge de 25 ans a accueilli avec un certain plaisir sa médaille d’argent, "la plus difficile à conquérir" de sa carrière. Celle-ci est, confie-t-elle, le symbole de ses efforts et de ses sacrifices, au cours de cette saison longue et épuisante, afin d’être capable de défendre son titre mondial malgré deux blessures encourues, l’une en janvier, l’autre en juin.

(...)