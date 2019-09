Ambassadrice de l’Unicef Belgique depuis plus de deux ans, Nafi Thiam soutient des programmes d’aide aux enfants et d’accès à l’éducation, une démarche qu’a rejointe, en juillet dernier, la société Garnier Belgique. Derrière l’action commerciale qui vient d’être lancée en ce début de semaine (une somme d’argent sera reversée pour la cause à l’achat de deux produits Garnier), se cache un vrai désir, de la part de la championne olympique, de sensibiliser l’opinion publique. Elle s’en est ouverte à la DH.

Nafi, à quand remonte cette volonté de vous engager ?

"Cela faisait quelques années déjà que je réfléchissais à établir un lien avec une ONG, mais je ne savais pas trop vers laquelle me diriger. Puis la proposition de l’Unicef est arrivée et je me suis dit : pourquoi pas ? Je crois que tout le monde est sensible à tout ce qui touche à l’enfance et l’éducation était un thème qui me parlait, que je trouve extrêmement important. C’était un bon ‘match’."

D’autant que vous partagez certaines valeurs.

"Oui. L’éducation, pour moi, c’est l’indépendance, c’est s’assurer d’un futur. Ça m’a toujours beaucoup interpellée de savoir qu’il y a tellement d’enfants dans le monde qui n’ont pas accès à l’éducation de base : savoir lire, savoir écrire. Je trouvais intéressant d’essayer de faire bouger certaines choses à mon niveau."



(...)