Ni une météo plutôt fraîche, ni quelques gouttes de pluie n’ont altéré son sourire. À Bruxelles, dans le contexte du meeting belge le plus prestigieux du pays, devant un public acquis à sa cause, Nafi Thiam prend beaucoup de plaisir à chacune de ses participations. De l’échauffement au podium, en passant par le tour d’honneur en décapotable et la présentation des sauteuses en hauteur, la championne olympique de l’heptathlon a profité du moment. C’était d’autant plus important pour elle que les championnats du monde de Doha se profilent à l’horizon. Dans un peu plus de trois semaines, Nafi défendra son titre au Qatar et elle a bouclé sur un saut à 1,95m sa dernière compétition de préparation. Il n’en fallait pas plus pour qu’elle affiche un grand sourire dans la tente réservée aux interviews, où l’attendaient des spectateurs enthousiastes.

(...)