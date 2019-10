Toutes les bonnes choses ont une fin !

La belle série de six victoires consécutives à l’heptathlon signée par Nafi Thiam a pris fin, ce jeudi soir, au stade Khalifa de Doha. La championne olympique de Rio n’avait plus connu la défaite dans les épreuves combinées depuis le 29 mai 2016 et le meeting de Götzis, où elle s’était classée quatrième, avant de prendre la direction des Jeux brésiliens.