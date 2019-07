Signe des temps, c’est via la newsletter de son site internet que Nafissatou Thiam a officialisé ce mardi après-midi sa participation au meeting Diamond League de Birmingham, le dimanche 18 août prochain. Une réunion qui marquera donc le retour à la compétition de la championne olympique belge qui, on s’en souvient, s’était blessée au coude le 23 juin dernier lors de la sixième et avant-dernière épreuve - le javelot - de son heptathlon victorieux à Talence (6 819 points).

(...)