Ce samedi, à Gaurain, ce sera l’heure de la rentrée pour Nafi Thiam. La championne olympique de l’heptathlon, blessée au mollet en janvier dernier, débutera sa saison par les Interclubs, sous le regard d’Alain Decors, le dynamique nouveau président du RFC Liégeois, club dont elle porte les couleurs.

"Nafi, qui disputera son premier heptathlon de la saison à Talence les 22 et 23 juin, a manifesté son intention de s’aligner ce samedi sur 200 m et au javelot, la première épreuve faisant partie de sa stratégie pour améliorer son total à l’heptathlon. Et elle prendra également part au relais 4x100m", explique le dirigeant liégeois, ancien spécialiste du 400 m haies de bon niveau.

Est-ce, pour vous, une fierté de voir une championne olympique au service du club ou trouvez-vous cela normal ?

(...)