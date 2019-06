Sur les réseaux sociaux, il n’est pas rare de voir "le Belge", comme il se surnomme, apparaître sur les photos ou les vidéos publiées par Kevin Mayer. Benjamin Hougardy, décathlonien namurois de 23 ans, est un proche du vice-champion olympique et champion du monde du décathlon. Établi à Montpellier depuis fin 2013, "à une époque où j’étais un peu perdu", notre compatriote se félicite d’avoir trouvé un nouveau port d’attache en France. Et d’y avoir rencontré celui qui est devenu, le 16 septembre 2018, le détenteur du record du monde de sa discipline avec un total de 9 126 points.

"On se connaît depuis près de six ans maintenant et ça a collé assez vite entre nous" , explique Benjamin Hougardy. "C’est une question de personnalités, mais aussi d’affinités : on rigole, par exemple, des mêmes trucs ! C’est pour ça aussi qu’on aime s’entraîner ensemble : on sait qu’on passera un bon moment, malgré la difficulté de certaines séances. En fait, on se complète assez bien : quand je n’ai pas trop envie, c’est lui que vient me chercher et inversement. On est souvent à deux sur la piste. Ensemble, on ne lâche jamais rien ! Je ne pouvais pas rêver meilleur partenaire d’entraînement."

Les deux hommes sont proches au point que le Namurois a logé, pendant un mois et demi, chez Kevin Mayer, le temps de trouver une nouvelle colocation. "Ce qui est vraiment agréable, c’est de voir (...)