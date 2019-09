Engagés sur les deux courses du 400 m proposées lors de ce Mémorial Van Damme, Jonathan Sacoor, Kevin et Dylan Borlée ainsi que Julien Watrin étaient en quête de minima pour les Mondiaux de Doha avec ce fameux chrono de 45.30 en ligne de mire.

Versés dans un 400 m figurant avant le programme principal, les frères Kevin et Dylan Borlée, respectivement au couloir 5 et 7, ne sont pas parvenus à sortir le chrono pourtant attendu par le public du Mémorial. Troisième de sa course en 45.89, Kevin Borlée ne cachait pas sa frustration au moment de donner son ressenti au public. "J’ai fait une bonne course pourtant. C’est comme ça" , soufflait-il au micro du stade

(...)