Roger Lespagnard explique que Nafi Thiam ne s’entraîne pas beaucoup à la hauteur mais qu’un saut, en stage, l’a vraiment rassurée.

Les années passent mais la mémoire de Roger Lespagnard, 72 ans, ne le trahit pas. Il se souvient de tout. Des performances, du vent et des lieux, aussi, où sa carrière de décathlonien puis d’entraîneur l’a mené. Quand il fut question pour Nafi de prendre part au Décastar, à Talence, au lieu de Götzis, le Liégeois s’est souvenu… "Je m’y suis rendu en 1982, mais tout a changé depuis lors…" sourit-il. "Ceci dit, je suis content d’y revenir avec Nafi !"

Roger, le dernier heptathlon de Nafi, date des 9 et 10 août 2018, à l’Euro berlinois. C’est long…

"Cela l’est toujours ! Vous savez, depuis 2013, Nafi n’a participé qu’à deux heptathlons par an, ce qui est un rythme normal pour ce type de discipline. Mais il est vrai qu’elle a été blessée en début de saison et qu’elle n’a pu s’aligner en indoor, notamment à l’Euro. Alors, oui, c’est un peu plus long, mais pas inquiétant. Cette saison elle-même est très longue aussi…"

(...)